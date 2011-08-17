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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 07:26 BJT

《日本重要政经日程》--8月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月17日(三)

2330 - 8月路透短观调查.

2350 - 7月贸易数据.

2350 - 资本流动数据.

8月18日(四)

0930 - 财务大臣野田佳彦在研讨会上发表讲话.

0300 - 美国国务院前日本事务办公室主任Kevin Maher在日本外国记者俱乐部发表讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校

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