《日本重要政经日程》--8月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月17日(三)
2330 - 8月路透短观调查.
2350 - 7月贸易数据.
2350 - 资本流动数据.
8月18日(四)
0930 - 财务大臣野田佳彦在研讨会上发表讲话.
0300 - 美国国务院前日本事务办公室主任Kevin Maher在日本外国记者俱乐部发表讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。