〔美国债市〕本周各有一笔汽车和学生贷款ABS入市,为清淡市场添活力

IFR纽约8月17日电---两笔有资产担保的证券(ABS)交易给本周临近夏末的清淡市场注入一些活力,分别有一支汽车ABS和学生贷款ABS入市.

今天上午苏格兰皇家银行、美国银行美林和法国农业信贷银行公布3亿美元规模的AESOP(Avis Rental Car)2011-5的ABS.其中苏格兰皇家银行负责结构产品的设计.

此次交易由这家汽车租赁公司的贷款支持,而贷款是由汽车租赁合约、Avis拥有的汽车及其同汽车制造商的特定回购协议担保.

该ABS分为两个部分,由穆迪和DBRS评级.A和B部分平均年期为5.28年,定价将在周五进行.

Avis上次踏入ABS市场是在4月底,当时其发售7亿美元的AESOP 2011-1/2/3债券,由德意志银行、巴克莱和摩根大通担任共同协办行.

昨天下午,加拿大皇家银行和瑞银集团为New Hampshire Higher Education的5.226亿美元规模2011-1学生贷款ABS定价.

此次交易由这宗交易完全由联邦家庭教育贷款计划(FFELP)贷款支持,其中88.6%是合并贷款.

惠誉和标准普尔分别给该新债AAA和AA+评级,年期分别为2.50、6.50和11.74年,票息分别为较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码50个基点、85个基点和85个基点.(完)

--编译 洪曦;审校 徐文焰

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