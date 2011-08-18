《瑞郎汇率焦点》瑞士政府提出20亿瑞郎方案缓解瑞郎升值的经济影响

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 瑞士政府投资出口和旅游业
* 瑞士财长称,支持瑞士央行认为是必要的所有措施
* 政府宣布阻止房地产市场过热的措施
路透伯尔尼8月17日电---瑞士政府周二提出20亿瑞郎方案,用于缓解瑞郎强劲对经济的影响,同时承诺将支持任何瑞士央行认为是打压瑞郎所必需的举措.
瑞士政府已成立一个由瑞士央行(SNB)、财务部和经济部组成的特别任务小组,负责在国会秋季会期之前完成方案细节.这突显出政府与央行协同工作的强烈意愿.
瑞士财政部长维德默-施龙普夫也表示,政府将支持任何瑞士央行认为是遏制瑞郎升势所必要的措施.
不过她指出,某些领域必须由政府和央行相互协作,例如若瑞士实行负利率,或进行资本控制的时候.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选