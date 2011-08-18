《瑞郎汇率焦点》瑞士政府提出20亿瑞郎方案缓解瑞郎升值的经济影响

* 瑞士政府投资出口和旅游业

* 瑞士财长称,支持瑞士央行认为是必要的所有措施

* 政府宣布阻止房地产市场过热的措施

路透伯尔尼8月17日电---瑞士政府周二提出20亿瑞郎方案,用于缓解瑞郎强劲对经济的影响,同时承诺将支持任何瑞士央行认为是打压瑞郎所必需的举措.

瑞士政府已成立一个由瑞士央行(SNB)、财务部和经济部组成的特别任务小组,负责在国会秋季会期之前完成方案细节.这突显出政府与央行协同工作的强烈意愿.

瑞士财政部长维德默-施龙普夫也表示,政府将支持任何瑞士央行认为是遏制瑞郎升势所必要的措施.