〔路透短观调查〕日本8月企业信心上升,且未来数月料进一步改善

该调查在7月28日至8月11日进行,期间欧洲和美国的债务危机引发全球金融市场动盪,日本干预汇市并放松货币政策,以避免日本经济受到日圆升值的影响.调查访问400家大型企业,其中258家企业回覆.

在美元普遍走软之际,日圆在短短一个多月飙涨约5%,日圆兑美元JPY=逼近76.25日圆的记录高位.日圆汇价也高于日本大型企业一直用来估测利润的水平.

日本汽车业高管多次警告称,日圆已走强至超出国内出口商能够应对的水准,本田汽车(7267.T)一位高管上周表示,该公司正考虑转移至海外生产的途径.

在本次调查中,制造商对日圆升值颇有抱怨,并担忧美国和中国经济增长放缓,此两国是日本汽车和电子产品的主要市场.