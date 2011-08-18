〔路透短观调查〕日本8月企业信心上升,且未来数月料进一步改善

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
该调查在7月28日至8月11日进行,期间欧洲和美国的债务危机引发全球金融市场动盪,日本干预汇市并放松货币政策,以避免日本经济受到日圆升值的影响.调查访问400家大型企业,其中258家企业回覆.
在美元普遍走软之际,日圆在短短一个多月飙涨约5%,日圆兑美元JPY=逼近76.25日圆的记录高位.日圆汇价也高于日本大型企业一直用来估测利润的水平.
日本汽车业高管多次警告称,日圆已走强至超出国内出口商能够应对的水准,本田汽车(7267.T)一位高管上周表示,该公司正考虑转移至海外生产的途径.
在本次调查中,制造商对日圆升值颇有抱怨,并担忧美国和中国经济增长放缓,此两国是日本汽车和电子产品的主要市场.
"我们觉得,地震对生产的影响已经消除,但资本支出意愿尚未如原先预期地恢复,因担忧日圆持续升值,"一家精密机械制造商称.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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