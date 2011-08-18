联合国望尽快向叙利亚派出人道主义评估团

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国8月17日电---联合国周三表示，希望在不远的未来向叙利亚派出一支执行人道主义评估的团队。
联合国人道事务副秘书长阿莫斯(Valerie Amos)在纽约对记者表示：“我们希望，我们能尽快让代表团进入叙利亚，并进行评估。”
叙利亚迄今尚未允许联合国向该国派出评估团。叙利亚政府自3月份一直在对支持民主的抗议者进行镇压。
叙利亚总统巴沙尔・阿萨德(Bashar al-Assad)5月初对潘基文表示，他将考虑此事，但从未授权许可。叙利亚政府的镇压预计已造成至少2,000人死亡。
阿莫斯表示，如果代表团获准进入叙利亚，尚不清楚该团将具体前往何处，但他也表示，那些斗争一直在持续的地区将尤其是此行的重点。
一名联合国发言人表示，潘基文周三与阿萨德通话，但谈话细节尚无法立即知晓。潘基文在8月6日对阿萨德表示，使用武力对付平民的行径必须停止。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。