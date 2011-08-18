《美国FED焦点》美联储鹰派对利率政策持异议,但原因各有不同

* 费希尔称,美国国会需采取措施提振经济,而非美联储

* 费希尔指出,持异议并非基于通胀担忧

* 普洛瑟称,低利率承诺不合时宜,令美联储束手束脚

* 布拉德称担忧此举或引发通缩

路透德州米德兰8月17日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)三位官员周三提出截然不同的理由,反对美联储未来两年维持利率不变的举动,表明美联储内部对政策的反对观点也不统一.

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔称,他的主要担忧不是宽松货币政策可能引发物价攀升.这是继上周另两位联储官员反对美联储承诺近零利率政策再维持两年後,费希尔首度开腔表态.

"我认为束缚美国经济的不是货币政策,而是华府的财政管理不善,"通胀鹰派人士费希尔在德州米德兰一个论坛上表示.