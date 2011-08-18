〔香港新股〕中国新城地产计划四季度IPO,募集3-4亿美元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，来自江苏的地产商新城地产计划于第四季度在香港上市，募集资金3亿至4亿美元。是次发行由美银美林主承销，而据传麦格理(MQG.AX)亦接近该上市交易。
若是次发行如期完成，将成为今年第二宗内地房地产商于香港上市的案例。今年3月，莱蒙国际在港上市，募资15.6亿港元（2亿美元）。
内地政府持续控制房价的政策，对一线城市的房屋销售量和价格均有冲击，投资者已在相当长的时间内对房地产企业IPO持冷淡态度。但是，市场渐渐达成共识，认为本轮政府调控很可能于第四季度结束。(完)
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--整理 丁淑琴; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。