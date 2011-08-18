〔香港新股〕中国新城地产计划四季度IPO,募集3-4亿美元--IFR

路透8月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，来自江苏的地产商新城地产计划于第四季度在香港上市，募集资金3亿至4亿美元。是次发行由美银美林主承销，而据传麦格理(MQG.AX)亦接近该上市交易。

若是次发行如期完成，将成为今年第二宗内地房地产商于香港上市的案例。今年3月，莱蒙国际在港上市，募资15.6亿港元（2亿美元）。

内地政府持续控制房价的政策，对一线城市的房屋销售量和价格均有冲击，投资者已在相当长的时间内对房地产企业IPO持冷淡态度。但是，市场渐渐达成共识，认为本轮政府调控很可能于第四季度结束。(完)

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