《中国报摘》--中国证券报8月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国国务院副总理李克强出席在香港举办的"两地经贸金融合作发展论坛"表示,中央政府支持香港成为离岸人民币业务中心,未来在香港发行人民币国债将作为长期制度安排.
* 其他:
--国务院常务会议要求,适当拓宽基本养老保险基金投资渠道,实现保值增值.
--国务院召开高速铁路及其在建项目安全大检查动员部署会议,铁路安全检查将全面启动,原定的全年6,000亿元人民币铁路基建投资计划完成堪忧.
--权威人士透露,《天然气分布式发电指导意见》已由国家能源局制定完成,至2020年,天然气分布式发电装机容量将达到5,000万千瓦,在目前500万千瓦的基础上增长10倍.
--根据中国证券报数据中心统计,截至18日,沪深两市已有1,096家上市公司披露上半年业绩,这些公司上半年共实现归属于母公司净利润2,123.84亿元人民币,同比增长36.14%.
--京东方A(000725.SZ)公告,公司拟合资成立光电投资基金,基金规模为10亿元.(完)
--整理 曲伟治; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。