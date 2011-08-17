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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 07:42 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月18日

* 头版头条:

--中国国务院副总理李克强出席在香港举办的"两地经贸金融合作发展论坛"表示,中央政府支持香港成为离岸人民币业务中心,未来在香港发行人民币国债将作为长期制度安排.

* 其他:

--国务院常务会议要求,适当拓宽基本养老保险基金投资渠道,实现保值增值.

--国务院召开高速铁路及其在建项目安全大检查动员部署会议,铁路安全检查将全面启动,原定的全年6,000亿元人民币铁路基建投资计划完成堪忧.

--权威人士透露,《天然气分布式发电指导意见》已由国家能源局制定完成,至2020年,天然气分布式发电装机容量将达到5,000万千瓦,在目前500万千瓦的基础上增长10倍.

--根据中国证券报数据中心统计,截至18日,沪深两市已有1,096家上市公司披露上半年业绩,这些公司上半年共实现归属于母公司净利润2,123.84亿元人民币,同比增长36.14%.

--京东方A(000725.SZ)公告,公司拟合资成立光电投资基金,基金规模为10亿元.(完)

--整理 曲伟治; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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