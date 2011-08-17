〔中港股业绩〕中国神华上半年净利达254.6亿元,同比增长16.6%

路透上海8月18日电---中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司(601088.SS)(1088.HK)公布业绩快报显示,根据中国会计准则,今年上半年公司实现净利润254.60亿元人民币,同比增长16.6%;基本每股收益1.099元.

刊登在上海证券交易所的公告称,公司1-6月实现营业收入1,006.92亿元,同比增长40.5%;实现利润总额340.35亿元,同比增长23.6%.

此外,中国神华并透露,其2011年2月25日,今年第一次临时股东大会批准本公司向母公司神华集团及其下属公司收购其直接或间接持有的10家从事煤炭、电力及相关业务子公司的股权或资产,截至6月30 日,上述收购已完成交割.

中国神华于3月份将其2011年的煤炭销售目标调高,由原计划的3.5亿吨调升至3.6-3.7亿吨,因国内煤炭需求旺盛.[ID:nCH0103838]

中国神华A股周三收报27.29元人民币,最近一个月累计下跌10.23%,H股收报35.25港元,过去一个月跌6.74%.(完)

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