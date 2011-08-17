《中国报摘》--金融时报8月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--国务院副总理李克强17日上午在国家"十二五"规划与两地经贸金融合作发展论坛上,宣布一系列中央政府支持香港发展深化两地合作的新政策.
* 其他:
--商务部和银监会日前联合发布关于支持商圈融资发展的指导意见,鼓励担保机构入驻商圈,引导银行开展动产质押融资业务等.
--银行间市场交易商协会理事会换届,项俊波新任会长,牛锡明任监事长,时文朝任秘书长.
--外汇公安联手破获10起地下钱庄和网络炒汇案件,涉案金额超100亿元人民币.(完)
--整理 沈燕; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。