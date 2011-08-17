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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 07:58 BJT

《中国报摘》--金融时报8月18日

* 头版头条:

--国务院副总理李克强17日上午在国家"十二五"规划与两地经贸金融合作发展论坛上,宣布一系列中央政府支持香港发展深化两地合作的新政策.

* 其他:

--商务部和银监会日前联合发布关于支持商圈融资发展的指导意见,鼓励担保机构入驻商圈,引导银行开展动产质押融资业务等.

--银行间市场交易商协会理事会换届,项俊波新任会长,牛锡明任监事长,时文朝任秘书长.

--外汇公安联手破获10起地下钱庄和网络炒汇案件,涉案金额超100亿元人民币.(完)

--整理 沈燕; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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