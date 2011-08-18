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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 08:15 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--8月18日

新股申购：

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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

8/18 深 新天科技 300259 1,900 21.90 50.93 海通证券 8/23

8/19 深 朗姿股份 002612 *5,000 *35.00 *57.38 平安证券 8/24

8/23 深 新莱应材 300260 1,670 -- -- 长江证券 8/26

8/23 深 北玻股份 002613 不超过6,700 -- -- 第一创业 8/26

*8/29 沪 京 运 通 -- 不超过6,000 -- -- 中信证券 9/1

新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

8/18 沪 江河幕墙 (601886.SS) 8,800 20.00 37.04 平安证券

8/18 深 金 信 诺 (300252.SZ) 2,160 16.20 32.73 中航证券

8/18 深 卫宁软件 (300253.SZ) 1,080 27.50 43.65 招商证券

*8/19 深 仟源制药 (300254.SZ) 2,710 13.00 43.33 中原证券

*8/19 深 常山药业 (300255.SZ) 2,160 28.00 51.80 兴业证券

*8/19 深 星星科技 (300256.SZ) 2,000 21.00 39.62 国信证券

*8/19 深 开山股份 (300257.SZ) 2,880 63.00 46.99 中信证券

-- 深 东方精工 002611 -- 15.50 50.00 中信建投 8/22

-- 深 精锻科技 300258 -- 25.00 37.31 光大证券 8/22

注: 1. 本表包括新股发行及上市.

2. *代表新增内容.(完)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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