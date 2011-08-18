〔德国经济〕第二季暂时放缓後,未来料呈现温和加速增长--经济部

路透柏林8月17日电---德国经济部周三表示,该国成长在第二季因出口疲弱和建筑业缺乏活力而出现放缓後,料有可能在未来几个月温和加速增长.

"在第二季度时,我们经济一如预期正常化,特别是建筑业的修正,"德国经济部在月度报告中称,并指出该行业前景正面.

"德国经济在经历快速复苏之後,理应迎来更为平衡的增长道路."

周二数据显示,德国第二季国内生产总值(GDP)降至增长0.1%,第一季修正为成长1.3%,因受寒冷冬季过後的建筑业复苏支撑.[ID:nCT0392520].

德国成长不振也促使欧元区经济骤然放缓,令人担心较长期经济下滑可能令解决该地区债务危机的努力付之东流.

德国第二季GDP增速创下2009年第一季以来的最慢,当时德国正在走出第二次世界大战以来最严重的经济衰退.数据发布前,路透调查的分析师平均预估为德国第二季GDP较前季成长0.5%.[ID:nCT0392520].

"全球经济环境变得愈发艰难,导致外贸给第二季成长带来压力,"经济部称,并表示在可预知的未来,对外贸易仍将疲软.

"国内需求为成长提供助力,但民间消费小幅走弱,主要原因是能源价格上涨."

德国经济部表示,造成民间消费疲弱的其他因素有担心欧元区债务危机进一步加深,以及大肠杆菌爆发导致食品销售下降.

德国市场研究机构Gfk上月公布的调查显示,该国8月消费者信心不及预期,跌至10个月低位.

不过德国经济部表示,预计消费将再度增长并给整体经济提供支撑.(完)