〔中国电力〕8月用电量增长或续放缓,南方乾旱料影响秋冬供电--中电联

路透北京8月18日电---中国电力企业联合会表示,7月份中国电力缺口小于预期,主因空调负荷增长不多,8月用电量增速或进一步放缓,但南方乾旱致使水力发电出现负增长或将影响秋冬供电.

新华社周三晚间报导引述中国电力企业联合会统计部主任薛静称,"8月份仍是用电高峰,预计用电量同比还将保持两位数增长,但环比7月份将继续下降."

中电联同日发布月度电力分析报告显示,7月份用电量同比增长11.8%,较上月放缓1.2个百分点,处于季节性平稳增长态势.中电联此前曾发布报告预计,夏季用电高峰期间全国最高用电负荷增长14%左右.

此外,中电联并预计,今年全年用电量将较去年增长12%左右,下半年全国电力供需仍然偏紧,两个值得关注的因素是火电装机容量增速偏低和水力发电降幅扩大.

中电联报告显示,1-7月份,全国规模以上发电设备容量和火电设备容量同比分别增长10.4%和8.6%,分别比用电量增速低1.8和3.6个百分点,反映电力供应能力的增长已经低于用电需求的增长.

而南方旱情使本是汛期的7月份水力发电同比下降11.2%,为去年3月以来最大降幅.气象部门预测南方旱情可能持续,意味着水力发电量还有下行风险.

"水电生产形势十分严峻,将进一步影响秋冬季电力供需平衡,"薛静称.(完)