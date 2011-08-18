〔中国电力〕8月用电量增长或续放缓,南方乾旱料影响秋冬供电--中电联

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月18日电---中国电力企业联合会表示,7月份中国电力缺口小于预期,主因空调负荷增长不多,8月用电量增速或进一步放缓,但南方乾旱致使水力发电出现负增长或将影响秋冬供电.
新华社周三晚间报导引述中国电力企业联合会统计部主任薛静称,"8月份仍是用电高峰,预计用电量同比还将保持两位数增长,但环比7月份将继续下降."
中电联同日发布月度电力分析报告显示,7月份用电量同比增长11.8%,较上月放缓1.2个百分点,处于季节性平稳增长态势.中电联此前曾发布报告预计,夏季用电高峰期间全国最高用电负荷增长14%左右.
此外,中电联并预计,今年全年用电量将较去年增长12%左右,下半年全国电力供需仍然偏紧,两个值得关注的因素是火电装机容量增速偏低和水力发电降幅扩大.
中电联报告显示,1-7月份,全国规模以上发电设备容量和火电设备容量同比分别增长10.4%和8.6%,分别比用电量增速低1.8和3.6个百分点,反映电力供应能力的增长已经低于用电需求的增长.
而南方旱情使本是汛期的7月份水力发电同比下降11.2%,为去年3月以来最大降幅.气象部门预测南方旱情可能持续,意味着水力发电量还有下行风险.
"水电生产形势十分严峻,将进一步影响秋冬季电力供需平衡,"薛静称.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。