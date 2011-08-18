〔香港新股〕天福茗茶拟下周四参加港交所聆讯,计划募3亿美元--IFR

路透8月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大茶商天福茗茶计划于8月25日参加港交所聆讯。该公司是次计划募集3亿美元，但聆讯通过後是否立刻开始推介，仍视届时市场状况而定。

中金、瑞信和宝来证券负责安排是次交易。据公司网站显示，截至2011年4月底，天福茗茶在中国拥有1,062家连锁店，以及五家茶叶制造中心。

中国休闲食品集团也将于同一天参加港交所聆讯，募资1亿至2亿美元。中银国际和花旗(C.N)负责安排是次交易。(完)

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