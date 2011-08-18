〔香港新股〕天福茗茶拟下周四参加港交所聆讯,计划募3亿美元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大茶商天福茗茶计划于8月25日参加港交所聆讯。该公司是次计划募集3亿美元，但聆讯通过後是否立刻开始推介，仍视届时市场状况而定。
中金、瑞信和宝来证券负责安排是次交易。据公司网站显示，截至2011年4月底，天福茗茶在中国拥有1,062家连锁店，以及五家茶叶制造中心。
中国休闲食品集团也将于同一天参加港交所聆讯，募资1亿至2亿美元。中银国际和花旗(C.N)负责安排是次交易。(完)
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--整理 丁淑琴; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。