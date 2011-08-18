〔金砖国家〕8月17日股汇市收盘纵览

路透8月18日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月17日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.57%,报1024.45点.

中国股市:沪综指周三继续小幅收低.投资者谨慎情绪加深致量能进一步萎缩,且上档压力仍然沉重;但分析人士预计,因国内因素整体呈现好转,此前低点或已成为中期底部,短线料大盘在2,600点附近继续整固.

沪综指.SSEC收报2,601.261点,跌6.905点,或0.26%.沪市A股成交额719亿元人民币,较上日的900亿元缩减两成.[.SSCN]

香港股市:港股周三上涨,此前出访香港的中国副总理李克强宣布,中国将允许以人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)投资境内证券市场.不过市场削减稍早涨幅暗示市场仍很脆弱.恒生指数.HSI收高0.38%,报20,289.03点,成交量降至两周最低.恒生国企指数.HSCE收低0.1%,报10,936.11点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三即期汇价小幅收跌,追随中间价终结此前连续五日创新高的走势.人民币在经历了一波快速上涨之後,机构获利回吐带来汇价盘整并不令市场感到意外,预计盘整走势将至少延续数日.国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2011年7月人民币实际有效汇率指数为117.86,环比上涨0.53%,扭转上个月环比下跌的态势,但其年内贬值幅度仍达到1.73%.[CNY/CN][ID:nCN1905899]

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印度股市:中止三日连跌收涨0.7%,受投资者逢低承接提振.不过对加息和全球经济放缓的担忧仍然存在.指标BSE指数.BSESN收涨109.86点,报16,840.80点,20档成分股收涨.[.BO]

印度汇市:印度卢比走贬,当地股市的涨势被国内炼油商的美元买需抵消,且欧元走势振荡.卢比兑美元INR=D2收报45.4050/4150,盘中一度低至45.4625.周二收报45.38/39.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收涨1.9%,报1,663.860点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨1.82%,报871.47点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX微跌0.06%,报28.7250;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.56%,报41.57.

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巴西股市:巴西股市一度回吐盘初升幅下跌,但随後再度回到平盘上方,之前美国零售商公布了乐观的财报,帮助缓解了美国面临另一次衰退的担忧.分析师称,股市需在未来数日内继续上涨,否则可能会跌向本月低点.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收涨1.38%,报55,073.02点,全球最大铁矿石生产商淡水河谷(VALE3.SA)收涨1.69%.[ID:nN1E77G1OW]

巴西汇市:拉美货币兑美元上扬,因美国经济出现改善迹象,缓解了持有新兴市场资产风险的担忧.巴西雷亚尔兑美元BRBY上涨0.23%,报1.5857.[ID:nN1E77G0IE]

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南非股市:跟随全球股市上扬,约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收涨0.73%至26,938.76点.综合指数.JALSH涨0.64%至30,178.72点.[.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元上涨,但仍守在本周交易区间之内,受到资金流入该国债市以及投资者风险偏好回归的支撑.1605GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.0881,较周二纽约收盘价上涨0.85%,一度触及盘中高点7.0555,下一个有望上探的水平是周一的高点7.0475.[.JALSH](完)