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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 08:14 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月18日(I)

**上海证券报**

--工信部原材料司日前组织召开了安全环保型外墙外保温材料产业发展座谈会,决定尽快修订外墙外保温产品标准,完善产业政策,规范行业准入.

--记者获悉,生物医药"十二五"(2011-2015)规划的制定已临近尾声,十二五期间行业集中度有望大幅提高.

**人民日报**

--中央财政日前下拨2011年国有工矿棚户区改造(第二批)中央预算内基建支出预算(拨款)17.96亿元人民币,专项用于内蒙古、辽宁、河南、湖南等27个省(区、市)2011年已落实的国有工矿棚户区改造工程直接配套的基础设施建设.

--目前,青海省格尔木地区天然气制甲醇规模达到年产100万吨,成为亚洲最大的天然气制甲醇基地.

--连日来西北地区持续高温,截至目前,西北五省最大用电量105,285万千瓦时,同比增长19.1%.

**第一财经日报**

--重庆警方通报,该市破获特大非法经营地下钱庄案,涉案金额高达560亿元人民币,成功抓获团伙成员26名,目前该案冻结资金5.48亿元人民.

**21世纪经济报 道**

--太子奶为避免破产清算,向法院提交了"重整计划",北京地产商新华联集团将作为战略投资者100%控股太子奶,而其面对的,将是高达56.3亿元人民币的偿债要求.

--记者获悉,四川省正酝酿将其13家城商行中的11家整合成一家新的商业银行,名字可能定为"西部银行".(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曲伟治; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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