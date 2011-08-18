《美国上市公司业绩公布日程表》--8月18日-8月25日

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
汤森路透8月17日电---以下为标准普尔500企业中将于8月18日-8月25日公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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8/18 AMC Q2 2012 欧特克(Autodesk Inc) (ADSK.O) 0.41 19 0.36
8/18 AMC Q2 2012 Salesforce com Inc (CRM) 0.30 36 0.29
8/18 Q2 GameStop Corp (GME) 0.21 17 0.26
8/18 20:00 Q2 Gap Inc. (GPS) 0.33 29 0.36
8/18 AMC Q3 惠普(Hewlett-Packard) (HPQ) 1.09 33 1.08
8/18 AMC Q4 Intuit Inc (INTU.O) 0.00 20 -0.05
8/18 Q2 Ross Stores, Inc. (ROST.O) 1.28 22 1.07
8/18 BMO Q2 Sears Holdings Corp (SHLD.O) -0.64 3 -0.41
8/18 BMO Q1 2012 The J M Smucker (SJM) 1.09 12 1.04
8/23 BMO Q1 2012 H J Heinz Co HNZ 0.76 15 0.75
8/23 11:15 Q1 2012 Medtronic Inc (MDT) 0.79 26 0.80
8/24 AMC Q3 应用材料(Applied Materials) (AMAT.O) 0.33 19 0.29
8/25 BMO Q3 Hormel Foods Corp. (HRL) 0.35 13 0.32
8/25 BMO Q1 2012 Patterson Companies Inc (PDCO.O) 0.44 12 0.45
注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老