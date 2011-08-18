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公司新闻(中文) | 2011年 8月 18日 星期四 08:22 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月18日-8月25日

汤森路透8月17日电---以下为标准普尔500企业中将于8月18日-8月25日公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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8/18 AMC Q2 2012 欧特克(Autodesk Inc) (ADSK.O) 0.41 19 0.36

8/18 AMC Q2 2012 Salesforce com Inc (CRM) 0.30 36 0.29

8/18 Q2 GameStop Corp (GME) 0.21 17 0.26

8/18 20:00 Q2 Gap Inc. (GPS) 0.33 29 0.36

8/18 AMC Q3 惠普(Hewlett-Packard) (HPQ) 1.09 33 1.08

8/18 AMC Q4 Intuit Inc (INTU.O) 0.00 20 -0.05

8/18 Q2 Ross Stores, Inc. (ROST.O) 1.28 22 1.07

8/18 BMO Q2 Sears Holdings Corp (SHLD.O) -0.64 3 -0.41

8/18 BMO Q1 2012 The J M Smucker (SJM) 1.09 12 1.04

8/23 BMO Q1 2012 H J Heinz Co HNZ 0.76 15 0.75

8/23 11:15 Q1 2012 Medtronic Inc (MDT) 0.79 26 0.80

8/24 AMC Q3 应用材料(Applied Materials) (AMAT.O) 0.33 19 0.29

8/25 BMO Q3 Hormel Foods Corp. (HRL) 0.35 13 0.32

8/25 BMO Q1 2012 Patterson Companies Inc (PDCO.O) 0.44 12 0.45

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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