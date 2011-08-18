《中国债券市场每日交易备忘》--8月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行10亿元人民币三年期央票上午招标,中标利率预计上涨8-9个bp可能性大
央行70亿元三个月期央票上午招标,预计中标收益率将上涨约8个bp
国家开发银行至多160亿元三年固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值4.32%
国开行至多200亿10年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值4.76%
铁道部150亿三年期超短期融资券招标(主体评级AAA),工商银行和中国银行主承销
沈阳化工(000698.SZ)5亿一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),招商银行主承销
云内动力(000903.SZ)5亿一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),交通银行主承销
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二、新债上市:
国家开发银行150亿元五个月期贴现金融债110245,参考收益率4.1494%
江苏国泰国际集团4亿元一年期短融1181361,票面利率6.70%
江苏华东有色3亿元五年期中期票据1182221,票面利率6.70%
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三、缴款:
国开行150亿元10年期固息续发金融债070225,发行价格106.4元
农发行250亿元一年期固息金融债110414,票面利率4.09%
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四、还本付息:
央行440亿元一年期票据1001070到期兑付,参考收益率2.0929%
申通地铁(600834.SS)4亿元一年期浮息短融(3个月shibor基准)1081269到期兑付,基本利差0.32%
TCL集团(000100.SZ)5亿元一年期短期融资券1081270到期兑付,票面利率3.27%
铁通集团10亿元10年期固息债058024付息,票面利率4.60%
财政部266亿元七年期固息国债080014付息,票面利率4.23%
德阳市商业银行1.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092006付息,票面利率5.40%
云南煤化工集团4亿元五年期中期票据1082136付息,票面利率4.61%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--国务院常务会议要求,适当拓宽基本养老保险基金投资渠道,实现保值增值.
--国家统计局8/18发布7月房地产价格统计信息
8/27发布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月增速28.7%)
==============================================================================(完)
--整理 刘昕/曾菱; 审校 李宏薇/曲伟治
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。