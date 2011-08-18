日本福岛核电站冷却见成效,但污水净化问题棘手

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京8月17日电---日本东京电力(9501.T)周三表示，目前仍维持明年1月实现冷停堆的时间表，但技术问题可能导致计划延误。
东电4月宣布核事故处理时间表，表示将分阶段，使福岛第一核电站的反应堆和乏燃料池得到控制。
东电周三表示，已提前实现将乏燃料池温度降至稳定水平的目标，并称将调整注水量，争取反应堆进一步冷却。
日本负责此次核危机的官员细野豪志(Goshi Hosono)对记者说：“工作人员在非常艰难的条件下，付出了卓绝的努力，该核电站在冷却方面取得进展。”
但东电表示，还有大量高辐射污水需要净化，这是核危机治理过程中的另一重要步骤。
有报导称，由于铯吸附装置屡出问题，东电净化核污水的进程受阻。至8月9日，东电仅对约4.2万吨高放射性污水进行了处理，还有12万吨储存在涡轮机房地下室等处。(完)
--编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。