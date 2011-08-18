日本福岛核电站冷却见成效,但污水净化问题棘手

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京8月17日电---日本东京电力(9501.T)周三表示，目前仍维持明年1月实现冷停堆的时间表，但技术问题可能导致计划延误。

东电4月宣布核事故处理时间表，表示将分阶段，使福岛第一核电站的反应堆和乏燃料池得到控制。

东电周三表示，已提前实现将乏燃料池温度降至稳定水平的目标，并称将调整注水量，争取反应堆进一步冷却。

日本负责此次核危机的官员细野豪志(Goshi Hosono)对记者说：“工作人员在非常艰难的条件下，付出了卓绝的努力，该核电站在冷却方面取得进展。”

但东电表示，还有大量高辐射污水需要净化，这是核危机治理过程中的另一重要步骤。

有报导称，由于铯吸附装置屡出问题，东电净化核污水的进程受阻。至8月9日，东电仅对约4.2万吨高放射性污水进行了处理，还有12万吨储存在涡轮机房地下室等处。(完)