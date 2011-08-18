欧洲经济指标预测--8月18日-8月25日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月17日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------8月15日当周-------------------------------
8月18日(四)
0830 英国零售销售(较前月) 7月 +0.3% +0.7%
(较上年同期) +0.3% +0.4%
8月19日(五)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +5.3% +5.6%
0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 7月 -80.0 209.7
公共部门净借款(亿英镑) 5.0 119.8
------------------------------------8月22日当周-------------------------------
8月22日(一)
无重要经济数据公布.
8月23日(二)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差7.45
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 50.5
服务业PMI -- 54.2
综合PMI -- 53.2
0728 德国制造业PMI 8月初值 -- 52.0
服务业PMI -- 52.9
综合PMI -- 52.2
0758 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 -- 50.4
服务业PMI -- 51.6
综合PMI -- 51.1
0900 德国ZEW景气判断指数 8月 负27.0 负15.1
现况指数 86.5 90.6
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 -- 负10
1400 欧元区消费者信心指数 8月 -- 负11.40
8月24日(三)
0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 109.6 112.9
现况指数 -- 121.4
预期指数 -- 105.0
0900 欧元区工业订单(较前月) 6月 -- 3.6
(较上年同期) -- 15.5
8月25日(四)
0600 德国GfK消费者信心指数 9月 5.4
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 -- 负58.9
1000 英国CBI零售销售差值 8月 负5
8月25日-8月30日
0600 德国进口物价(较前月) 7月 -0.3% -0.6%
(较上年同期) +6.4% +6.5%(完)
--编译 洪曦;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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