〔中国公开市场〕今日有90亿元91天正回购,本周净投放380亿元--业内人士

路透上海8月18日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行90亿元人民币91天期正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放380亿元.

央行今日还将招标发行10亿元三年期央票,为时隔逾一个月後该期限央票的再次发行.市场预计中标利率上行可能性较大,涨幅或在8-9个基点(bp)左右;同时还将招标发行的70亿元三个月期央票,预计中标收益率亦有望上涨约8bp.

本周二央行公开市场招标发行的一年期央票收益率意外上涨,打破此前连续六周持平走势.业内人士认为,央行此举意在增加央票需求以助力回笼流动性,但同时也令升息预期有所加重.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)