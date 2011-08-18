(重发)《中国报摘》--其他报纸重要消息8月18日(II)

(重发以修改中国经时报出现的错别字)

**国际商报**

--专访商务部研究院信用管理部主任韩家平称,解决中小企业融资难,需要支持民间资本以入股方式参与商业银行的增资扩股和农村、城市信用社的改制工作,鼓励民间资本发起或参与设立中小金融机构,并开放商业保理等新型服务业.

**中国经济时报**

--截至8月15日,北京市出台的老旧机动车淘汰更新方案共有19家国企宣布参与,其中7家为合资公司,但南北大众、上海通用等销售业绩靠前的品牌却暂时尚未参与.部分企业认为因方案仅限于北京地区,且换车市场间有限.

**期货日报**

--近期中证兴证海峡沪深股票指数将正式对外发布,将以沪深两市全部A股为样本空间,将注册地区为海峡 西岸经济区的上市公司作为指数样本空间.最新数据指数总市值和自由流通市值分别为9,323亿元和4,599亿元,分别占沪深A股总市值和自由流通市值的3.64%和4.71%.

**证券时报**

--统计显示,公司债发行呈井喷之势.今年以来已发行40只公司债,融资总额739亿元人民币.而去年共发行23只公司债,募集资金511亿元.

--上海银监局表示,截至今年6月末,沪银行业金融机构不良贷款率为0.66%,较年初下降0.14个百分点,创历史新低.

--今年以来新股大多在上市初期破发或走势不佳,发行市盈率较去年大幅下降,基金公司管理的全国社保基金组合大胆介入部分超跌次新股.7月份以来这些次新股大多数表现强劲,最高涨幅达50%,社保基金大获其利.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李然/冉莹; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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