《独家新闻》美SEC无意要求延长信用评级调整通知时间,以防内幕交易

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿8月17日电---美国证券监管机构不打算效仿一项欧洲的建议,在信用评级机构调整国家评级後给予三天通知时间,因为他们担心这会为内幕交易创造机会.
美国证券交易委员会(SEC)国际事务部主管Ethiopis Tafara表示,美国倾向于维持现行的要求,即在评级调整之後立即披露.
欧洲已经要求标准普尔等评级机构给予发行债券的任何公司或政府12小时的通知时间,但这项新的提议把通知时间延长至三天.
"我们还没有考虑延长通知时间,而且我预计也不会考虑,"Tafara周二在接受访问时表示.
究竟评级机构应当在做出评级决定之後多久披露消息,这在美国评级被下调之後成为争论的主题.在标普决定下调美国长期主权债信评级之後,美国财政部试图让标普推迟数天宣布评级下调的消息,因为标普评估的数据存在争议.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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