〔中国公开市场〕三年央票利率3.97%,三个月央票收益率3.1618%--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月18日电---业内人士周四透露,中国人民银行稍早招标的10亿元人民币三年期央票,中标利率3.97%;同时招标的70亿元三个月期央票,中标收益率3.1618%,均较上次走升约8个基点,跟随一年央票上行步伐.
本周二招标发行的一年期央票收益率意外上涨,打破此前连续六周持平走势.业内人士认为,央行此举意在增加央票需求以助力回笼流动性,但同时也令市场升息预期有所加重.
央行公开市场今日还将进行90亿元91天期正回购操作.据此计算,本周公开市场净回笼380亿元.
央行上周四公开市场招标的70亿元三个月期央票,中标收益率连续六周持平于3.0801%,当日还进行了300亿元91天期正回购操作.
央行公开市场最近一次三年期央票发行是在7月14日,当期发行量50亿元,中标利率3.89%.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.
央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):
三年央票 发行量 中标利率 中标利率较上次增减
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周四 10亿元 3.97% 8 基点(bp)
7月14日 50亿元 3.89% 0 bp
三个月央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减
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周四 70亿元 99.22元 3.1618% 8.17 bp
上周四 70亿元 99.24元 3.0801% 0 bp(完)
--发稿 刘昕/李宏薇; 审校 林高丽
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