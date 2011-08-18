〔国际油市〕NYMEX原油期货跌向87美元,受美元走强与欧债忧虑影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月18日电---美国原油周四跌向每桶87美元,因美元走强及欧债担忧挥之不去,盖过美国汽油库存减少的影响.
0023GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)9月原油期货CLc1下跌0.41美元至每桶87.17美元,上日收盘上涨近1美元.
布兰特原油期货LCOc1下跌0.33美元,报每桶110.27美元.上日结算价上涨1.47美元,报每桶110.60美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。