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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 08:47 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货跌向87美元,受美元走强与欧债忧虑影响

路透新加坡8月18日电---美国原油周四跌向每桶87美元,因美元走强及欧债担忧挥之不去,盖过美国汽油库存减少的影响.

0023GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)9月原油期货CLc1下跌0.41美元至每桶87.17美元,上日收盘上涨近1美元.

布兰特原油期货LCOc1下跌0.33美元,报每桶110.27美元.上日结算价上涨1.47美元,报每桶110.60美元.

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