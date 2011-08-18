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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 08:56 BJT

〔全球金市〕金价因美元走强而小跌,不过全球经济增长疑虑带来支撑

路透新加坡8月18日电---金价周四小跌,美元走强令其承压,不过对全球经济增长及欧元区解决债务能力的担忧,或许会给金价带来一些支撑.

0031GMT,现货金XAU=跌0.2%至每盎司1,785.39美元.美国期金GCcv1小跌0.3%至每盎司1,788.80美元.

美国扣除食品和能源的核心批发(趸售)物价指数上涨,扶助黄金周三连续第三日录得涨幅,接近1,800美元.

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