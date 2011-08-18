〔全球金市〕金价因美元走强而小跌,不过全球经济增长疑虑带来支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月18日电---金价周四小跌,美元走强令其承压,不过对全球经济增长及欧元区解决债务能力的担忧,或许会给金价带来一些支撑.
0031GMT,现货金XAU=跌0.2%至每盎司1,785.39美元.美国期金GCcv1小跌0.3%至每盎司1,788.80美元.
美国扣除食品和能源的核心批发(趸售)物价指数上涨,扶助黄金周三连续第三日录得涨幅,接近1,800美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。