〔EIA库存周报〕美国原油库存上周意外增加,汽油库存下滑

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

08/12/11 较上周 较上年 08/12/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 350.4 1.7 -8.2 354.0 4.2 -0.2

馏分油 148.9 -1.3 -18.8 154.0 2.4 -20.2

汽油 205.8 -5.4 -19.7 210.1 -3.5 -13.3

取暖油 38.7 0.2 -9.8 39.4 0.7 -11.2

新配方(RFG)汽油 0.2 0.1 -1.3 0.2 0.1 -1.3

煤油型航空燃料 42.5 -2.4 -3.7 44.3 -0.1 -3.8

原油日加工量 14.9 0.1 0.5 15.4 -0.2 0.2

炼厂产能利用率(%)87.2 0.5 1.7 89.1 -0.9 -0.9

油品供应

(四周移动平均) ----------- 19.4 0.4 +0.1

* 商业原油库存增加,因释出战略石油储备

* 库欣原油库存跌落至11月以来最低水平

* PADD 2炼厂利用率下滑,受意外停产影响

* PADD 3商业原油库存增加逾600万桶

* 四周汽油平均需求较去年同期下降3%

路透纽约8月17日电---美国能源资料协会(EIA)数据周三显示,上周美国商业原油库存意外上升,而汽油库存降幅超越分析师此前预期.

EIA公布,8月12日止当周美国原油库存增加423万桶至3.5398亿桶.接受路透调查的分析师平均预期库存减少80万桶.

原油进口增加,以及美国释出数以百万桶计的战略石油储备(SPR),协助推动商业原油库存上升.

日均原油进口增加18.5万桶,至日均925万桶.

战略石油储备库存上周下滑590万桶,近期美国等国际能源署(IEA)成员国释放石油.此举促使墨西哥湾沿岸的PADD 3地区原油库存增加626万桶.

"EIA数据显示的原油库存大增与多数预期相反,利空油价,但汽油库存明显滑落是看涨因素,"Excel Futures分析师Mark Waggoner指出.

汽油库存下降351万桶至2.1008亿桶,超过减少130万桶的分析师预期均值.但四周汽油平均需求较去年同期下降3%.

炼厂产能利用率跌落0.9个百分点至89.1%,而分析师原先预料产能利用率下降0.2个百分点.

PADD 2地区的产能利用率猛降3.1个百分点至90.8%.分析师将之归因于多个炼厂意外停产,包括田纳西州的一座Valero(VLO.N)炼厂,俄克拉荷马州的Cononco(COP.N)炼厂,以及印第安纳州的一座BP(BP.L)炼厂.

包括取暖油和柴油的馏分油库存增加245万桶,至1.5397亿桶,超过分析师预估的增加40万桶.

"美国的能源消费经济表现非常糟糕,"IAF Advisors分析师Kyle Cooper称.

受EIA数据显示原油库存意外上升影响,美国原油期货缩减涨幅.截至1608GMT,美国原油期货合约升0.75美元,至每桶87.40美元.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油合约交割地库欣的原油库存减少89.3万桶,至3,369万桶,为去年11月以来最低.

周二美国石油协会(API)发布报告称,美国上周原油库存增加170万桶,汽油库存下降540万桶,馏分油库存减少130万桶.(完)