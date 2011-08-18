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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 09:08 BJT

〔中国股市〕周三融资买入较前日减少逾23%,民生银行交易活跃

路透北京8月18日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周三融资买入额为

91,612万元人民币,较上交易日减少23.3%.标的证券民生银行(600016.SS)融资买入额

达8,526万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,002,024 54,339 12,149

深圳证券交易所 1,286,705 37,273 16,920(完)

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--发稿 李然; 审校 林高丽

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