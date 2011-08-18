〔台湾股市〕低开,宏基受对行业的担忧拖累领跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月18日电---台湾股市周四开盘下跌0.27%,受宏基(2353.TW)等个人电脑(PC)生产商拖累,此前惠普(HPQ.N)和戴尔DELL.O受对欧美科技支出前景的担忧拖累而下跌.
加权股价指数.TWII下跌20.57点,至7,721.19点,前一交易日收跌0.73%.
宏基下滑2.9%,拖累电子类指数.TELI走低1.38%.
台币兑美元TWD=TP早盘几乎持平,报28.959台币.
外资周三净卖出,月初至今共计超卖1,798亿台币.(完)
--编译 李富强;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。