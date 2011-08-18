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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 09:17 BJT

〔台湾股市〕低开,宏基受对行业的担忧拖累领跌

路透台北8月18日电---台湾股市周四开盘下跌0.27%,受宏基(2353.TW)等个人电脑(PC)生产商拖累,此前惠普(HPQ.N)和戴尔DELL.O受对欧美科技支出前景的担忧拖累而下跌.

加权股价指数.TWII下跌20.57点,至7,721.19点,前一交易日收跌0.73%.

宏基下滑2.9%,拖累电子类指数.TELI走低1.38%.

台币兑美元TWD=TP早盘几乎持平,报28.959台币.

外资周三净卖出,月初至今共计超卖1,798亿台币.(完)

--编译 李富强;审校 徐文焰

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