〔离岸人民币〕海南航空发行三年期人民币债券路演今日启动--IFR

路透8月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第四大航空公司--海南航空(600221.SS)(900945.SS)旗下香港全资子公司将于今日就在香港发行人民币计价和结算的Reg S债券，展开为期两天的路演，与香港和新加坡投资人会面。

德意志银行(DBKGn.DE)和摩根大通(JPM.N)协助安排路演事宜。

同时，据悉海南航空已委托农银国际为其发行人民币计价Reg S债券担任簿记管理人，有数家银行可能以主办行的身分加入。该项基准规模的三年期交易预计会在未来几周内推出。

海南航空旗下香港航空曾在6月中发行了6亿元人民币（9,300万美元）三年期Reg S债券，息率为6.5%，由海南航空出具支持信，中金为主承销商。

值得一提的是，海南航空5月底也曾在境内市场透过广发证券(000776.SZ)发行两部份固定利率公司债，筹资50亿元。两部份债券，分别为息率5.60%的五年债和息率6.20%的十年债。(完)

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