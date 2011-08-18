《全球主要国家债券发行预告》--8月18日-8月25日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月18日(四)

伦敦--英国标售规模45.0亿英镑,票息1.75%、2017年1月22日到期的公债,标售截止时间为0930.

华盛顿--美国财政部宣布两年、五年、七年期公债标售计画(1500).

华盛顿--美国财政部标售五年期通胀保值债券(TIPS)(1700).

8月19日(五)

主要国家暂无债券发行计划.

8月22日(一)

主要国家暂无债券发行计划.

8月23日(二)

伦敦--英国标售规模10亿英镑、票息为1.875%、2022年到期的通胀保值公债.标售于0930结束.

罗马--意大利财政部公布将于8月26日标售的CTZ零息债券规模细节.

罗马--意大利财政部公布将于8月29日标售的欧元区指数挂钩固息债券(BTPei)细节.

罗马--意大利财政部公布将于8月30日标售的BTP固息债券和和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)细节.

华盛顿--美国财政部标售两年期公债(1700).

8月24日(三)

法兰克福--德国标售规模约60亿欧元、2021年9月4日到期的联邦债券(Bund).

华盛顿--美国财政部标售五年期公债(1700).

8月25日(四)

东京--日本标售20年期公债(0130).

罗马--意大利财政部公布将于8月30日标售的BTP固息债券和和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)规模细节.

华盛顿--美国财政部标售七年期公债(1700).

渥太华--加拿大标售30年期公债.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)