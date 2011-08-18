〔中国能源〕页岩气"十二五"发展规划编制完成,夯实产业发展基础--发改委

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月18日电---中国国家能源局局长刘铁男称,中国已经编制完成了页岩气"十二五"(2011-2015年)规划,"十二五"是夯实页岩气产业发展基础的关键时期,重在为实现页岩气"十三五"跨越式发展提供支撑.
刊登在国家能源局网站上的新闻稿称,中国将制定页岩气产业政策,明确行业准入门槛和标准,形成有序竞争的页岩气发展格局;加大政策支持力度,推进页岩气产业快速发展.
中国还将扎实做好资源评价工作,摸清中国页岩气资源家底;加大科研攻关力度,形成适合中国地质条件的页岩气勘探开发技术,并实现页岩气重大装备自主生产制造.
中国国家能源局局长刘铁男本周一主持召开页岩气"十二五"发展规划徵求意见专题会议,他强调,中国页岩气资源比较丰富,具有良好的发展前景,制定"十二五"页岩气发展规划,是国家能源战略规划的重要组成部分.
页岩气是从页岩层中开采出来的天然气,是非常规天然气的重要组成部分.中国页岩气可采资源量约为26万亿立方米,与美国大致相当.目前中国页岩气资源仍处于未开发状态,开发潜力巨大.
由于页岩气渗透率非常低,采收率在10%-20%,因而开发技术要求较高.有关专家透露,2030年页岩气可达到中国天然气总产量的25%.
此前,作为中国探索油气资源管理制度创新的新尝试,国土资源部举办首次油气探矿权开展公开招标.招标出让的页岩气探矿权区块共计四个,面积共约1.1万平方公里.[ID:nCN1124828](完)
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--发稿 李文科;审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。