〔中国能源〕页岩气"十二五"发展规划编制完成,夯实产业发展基础--发改委

路透北京8月18日电---中国国家能源局局长刘铁男称,中国已经编制完成了页岩气"十二五"(2011-2015年)规划,"十二五"是夯实页岩气产业发展基础的关键时期,重在为实现页岩气"十三五"跨越式发展提供支撑.

刊登在国家能源局网站上的新闻稿称,中国将制定页岩气产业政策,明确行业准入门槛和标准,形成有序竞争的页岩气发展格局;加大政策支持力度,推进页岩气产业快速发展.

中国还将扎实做好资源评价工作,摸清中国页岩气资源家底;加大科研攻关力度,形成适合中国地质条件的页岩气勘探开发技术,并实现页岩气重大装备自主生产制造.

中国国家能源局局长刘铁男本周一主持召开页岩气"十二五"发展规划徵求意见专题会议,他强调,中国页岩气资源比较丰富,具有良好的发展前景,制定"十二五"页岩气发展规划,是国家能源战略规划的重要组成部分.

页岩气是从页岩层中开采出来的天然气,是非常规天然气的重要组成部分.中国页岩气可采资源量约为26万亿立方米,与美国大致相当.目前中国页岩气资源仍处于未开发状态,开发潜力巨大.

由于页岩气渗透率非常低,采收率在10%-20%,因而开发技术要求较高.有关专家透露,2030年页岩气可达到中国天然气总产量的25%.

此前,作为中国探索油气资源管理制度创新的新尝试,国土资源部举办首次油气探矿权开展公开招标.招标出让的页岩气探矿权区块共计四个,面积共约1.1万平方公里.[ID:nCN1124828](完)

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