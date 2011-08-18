〔中国热股〕中国平安和深发展开盘上涨,平安拟认购高至200亿元深发展股份

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月18日电---全球市值第二大寿险业者--中国平安(601318.SS)及其子公司深发展(000001.SZ)周四开盘双双上涨,之前深发展宣布拟向中国平安增发A股融资至多200亿元.
深发展(000001.SZ)开盘报17.08元人民币,上涨0.18%.
中国平安A股报42.38元,涨1.22%;其H股(2318.HK)周四复牌开盘涨3.36%.
中国平安A股和H股昨日停牌,深发展亦暂停交易.周三稍晚中国平安公告称,将再次认购其子公司深圳发展银行定向增发股份,涉资不超过200亿元人民币.
停牌前,中国平安H股周二收盘报67.05港元;A股报41.87元人民币.深发展A股则报17.05元.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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