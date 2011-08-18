〔香港个股〕中信泰富40亿港元五年期联贷案悉获承贷,料8月底完成--IFR

路透8月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，中信泰富(0267.HK)的40亿港元（5.13亿美元）五年期联贷案已全数获得承贷，未受近期市场动荡影响。

数家银行仍在处理核贷流程，预计会在8月底左右完成交易。

中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中银香港(2388.HK)和中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)担任本次贷款的受托主办行和簿记管理人。

是次贷款的头两年为循环信贷，其後将转变为定期贷款。借款人支付的利率为较香港银行同业拆息（Hibor）上浮153个基点。

银行以三个层次参贷。承贷5亿港元或以上的银行，可获得含全部费用的最高价码170个基点和主办行的头衔。承诺提供10亿港元或以上贷款，银行可以与上述三家银行分享受托主办行的头衔。

承贷3-4.95亿港元的银行，可获得含全部费用的价码167.5个基点和安排行的头衔。

承贷1-2.95亿港元的银行，可获得含全部费用的价码165个基点和高级参贷行的头衔。

本次贷款之前，中信泰富上月宣布其在西澳的铁矿石生产可能要延迟，并且成本超支可能达9亿美元。

中信泰富最近的贷款是在去年9月，当时它从一个由16家银行组成的银团获得48.3亿港元五年期贷款。上次贷款的利率为香港银行同业拆息（Hibor）上浮120个基点，含全部费用的价码是130个基点。(完)

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