波音完成787-8"梦幻"客机飞行测试

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透亚特兰大8月17日电---波音公司(BA.N)表示， 配备有劳斯莱斯(RR.L)引擎的波音787-8“梦幻”客机已完成了所需的飞行测试。
随着飞行测试的结束，在向全日本航空运输公司(All Nippon Airways)(9202.T)交付首批飞机前，现在需要的就是美国联邦航空局(Federal Aviation Administration)的许可证。
波音周三在声明中称，最後一次飞行测试在8月13日举行。
波音首批787飞机的交付时间比原定时间晚了三年，很大程度上是因为全球供应链出现障碍。
波音787“梦幻”飞机是一款轻型飞机，承诺要比同样大小的飞机节能20%。该客机很多基础结构部分是由合成材料制成。
波音已承接了800多架“梦幻”客机订单。
公司还表示，配有通用电气(GE.N)引擎的波音787飞机的飞行测试还在继续。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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