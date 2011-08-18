波音完成787-8"梦幻"客机飞行测试

(本文由路透中文网编译提供)

路透亚特兰大8月17日电---波音公司(BA.N)表示， 配备有劳斯莱斯(RR.L)引擎的波音787-8“梦幻”客机已完成了所需的飞行测试。

随着飞行测试的结束，在向全日本航空运输公司(All Nippon Airways)(9202.T)交付首批飞机前，现在需要的就是美国联邦航空局(Federal Aviation Administration)的许可证。

波音周三在声明中称，最後一次飞行测试在8月13日举行。

波音首批787飞机的交付时间比原定时间晚了三年，很大程度上是因为全球供应链出现障碍。

波音787“梦幻”飞机是一款轻型飞机，承诺要比同样大小的飞机节能20%。该客机很多基础结构部分是由合成材料制成。

波音已承接了800多架“梦幻”客机订单。

公司还表示，配有通用电气(GE.N)引擎的波音787飞机的飞行测试还在继续。（完）