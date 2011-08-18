〔中国个股〕京东方与英飞尼迪等组建光电产业投资基金,规模10亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月18日电---中国最大的液晶显示展生产商--京东方科技集团股份有限公司(000725.SZ)周四公告称,将与英飞尼迪等共同组建一只光电产业投资基金,基金规模拟为10亿元人民币.
京东方(200725.SZ)公告指出,该基金将借助并服务于公司的产业发展策略,投资方向主要为平板显示上下游等光电产业领域,重点投资方向是围绕产业领域内科技革新的新产品、新技术.
京东方将与英飞尼迪北京创业投资公司、北京海林金世投资公司三方合作成立光电基金管理公司,负责该基金的运营,京东方持股35%.
而该基金将采取非公开募集出资方式出资,一期规模为6亿元,三家合作方各负责募集2亿元;二期规模为4亿元,由管理公司负责募集.
英飞尼迪集团成立于1993年,是一家专注于投资中国的跨国股权基金管理公司,成立至今已募集设立了13只基金,投资100多个项目,管理规模逾10亿美元.
京东方是全球第六大液晶面板生产商,旗下拥有一条8.5代线,一条6代线和一条5代线.
京东方A周四早盘报2.48元,跌1.59%;沪综指.SSEC则略跌0.33%.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。