《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:微升,市场对海外市场表现反应谨慎

IFR悉尼8月18日电---美元兑日圆以外亚洲货币早盘略微走高,走势与昨日基本相同,亚洲市场对海外市场表现的反应谨慎.

各个央行纷纷买入美元,因此很容易解释为何在消息面淡静的情况下,买家仍能占据上风.

地区股市走软也未能帮助亚洲货币走势.此前几家科技企业公布不佳财报,打击Nasdaq指数收低,美国股指期货亦下滑.韩国股市领跌,一度下挫1.5%,不过其在此前两个交易日中大涨.(完)

--编译 徐文焰;审校 白云

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