〔美股业绩〕新浪第二季净利减少,受投入巨资发展微博业务影响(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 新浪第二季经调整营收为1.143亿美元
* 第二季经调整EPS为每股0.20美元,高于华尔街预估的0.19美元
* 预计第三季经调整後营收介于1.23-1.26亿美元
* 盘後交易中股价劲扬近7%
路透旧金山8月17日电---中国最大的门户网站新浪(SINA.O)称第二季净利减少60%,因其在广受欢迎的微博服务上投入巨资.
新浪获利略高于华尔街预期.该公司股价在美股盘後交易中上涨近7%,报99美元.
新浪正努力让微博实现创收,并将之打造为成熟的社交网站,与开心网和人人网(RENN.N)抗衡.新浪本月已推出微博虚拟货币--微币.
新浪周三表示,第二季净利为1,000万美元,或每股0.15美元,去年同期为2,520万美元,或每股0.38美元.
据汤森路透I/B/E/S,新浪第二季不计入一次性项目的每股盈馀(EPS)为0.20美元,高于分析师预估均值0.19美元.
新浪不计单独的房地产广告业务的营收增长21%至1.143亿美元,位于其预估区间1.12-1.15亿美元之内.
新浪预计,第三季经调整後营收将介于1.23-1.26亿美元,分析师预估为1.257亿美元.
该公司第二季广告营收较去年同期跳增26%至9,180万美元,而与移动业务相关的营收下降2%至1,950万美元.(完)
--编译 洪曦;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。