〔美股业绩〕新浪第二季净利减少,受投入巨资发展微博业务影响(更新版)

(新增细节)

* 新浪第二季经调整营收为1.143亿美元

* 第二季经调整EPS为每股0.20美元,高于华尔街预估的0.19美元

* 预计第三季经调整後营收介于1.23-1.26亿美元

* 盘後交易中股价劲扬近7%

路透旧金山8月17日电---中国最大的门户网站新浪(SINA.O)称第二季净利减少60%,因其在广受欢迎的微博服务上投入巨资.

新浪获利略高于华尔街预期.该公司股价在美股盘後交易中上涨近7%,报99美元.

新浪正努力让微博实现创收,并将之打造为成熟的社交网站,与开心网和人人网(RENN.N)抗衡.新浪本月已推出微博虚拟货币--微币.

新浪周三表示,第二季净利为1,000万美元,或每股0.15美元,去年同期为2,520万美元,或每股0.38美元.

据汤森路透I/B/E/S,新浪第二季不计入一次性项目的每股盈馀(EPS)为0.20美元,高于分析师预估均值0.19美元.

新浪不计单独的房地产广告业务的营收增长21%至1.143亿美元,位于其预估区间1.12-1.15亿美元之内.

新浪预计,第三季经调整後营收将介于1.23-1.26亿美元,分析师预估为1.257亿美元.

该公司第二季广告营收较去年同期跳增26%至9,180万美元,而与移动业务相关的营收下降2%至1,950万美元.(完)