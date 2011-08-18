〔韩国汇市〕韩元/美元在震荡交投中持稳,公债期货上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月18日电---韩元兑美元KRW=周四早盘在震荡交投中持稳,而公债期货上涨,因有观点认为,尽管面临通胀压力,但下月政策利率料仍保持不变.
0020GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,070.5韩元.周三本地收盘价为1,071.5韩元.
随着韩元从连续三周的下跌行情中反弹,韩元开盘时曾短暂触及盘中高位1,069.0,但持续测试1,070处的阻力位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。