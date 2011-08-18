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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 09:48 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元在震荡交投中持稳,公债期货上涨

路透首尔8月18日电---韩元兑美元KRW=周四早盘在震荡交投中持稳,而公债期货上涨,因有观点认为,尽管面临通胀压力,但下月政策利率料仍保持不变.

0020GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,070.5韩元.周三本地收盘价为1,071.5韩元.

随着韩元从连续三周的下跌行情中反弹,韩元开盘时曾短暂触及盘中高位1,069.0,但持续测试1,070处的阻力位.

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