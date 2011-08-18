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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 09:54 BJT

〔东京汇市〕瑞郎兑欧元走坚,此前瑞士央行举措令市场失望

* 瑞郎可能再度上涨,此前瑞士央行的举措不够激进

* 有关欧元区债务危机的忧虑将令欧元兑瑞郎承压--分析师

* 美元指数接近7月底低位,其下则是三个半月低位

* 围绕第三轮量化宽松计划的臆测或令美元承压

路透新加坡8月18日电---瑞郎兑欧元周四走强,近日有望上探纪录高位,此前瑞士央行遏制瑞郎涨势的最新举措逊于预期,且对欧元区债务危机的忧虑不断升高.

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