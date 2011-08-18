《外汇动态》交易员对韩国可能在1,070韩元下方买入美元持谨慎态度

0145GMT---一些交易员对韩国外汇管理机构可能买入美元/韩元KRW=KFTC干预汇市持谨慎态度,入场点位可能在1,070韩元下方.一些人怀疑周二美元/韩元低见1,067.8後,韩国外汇管理机构买入.有迹象显示,周二新加坡央行买入美元/坡元SGD=D3,护卫1.2000水平.

但是很多市场人士不明白为什麽韩国外汇管理机构试图将美元/韩元支撑在1,070上方,因韩国正在对抗通胀.一位外汇分析师称:"韩国可能希望持有更多外汇储备,以防出现危机.其卖出美元干预汇市的操作可能已令外汇储备降低."

美元/韩元持稳于1,071.6,此前低见1,069.0.不过交易员称,还没有韩国外汇管理机构入市的迹象.美元/韩元在1,066.9处有支撑,为本月初上涨的61.8%回撤位.美元/韩元三次试图突破该位置,但是收盘仍高于该水平.(完)

--编译 李富强;审校 孙茉莉

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]