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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 11:10 BJT

〔新债招标〕中国国开行三年固息债利率4.33%,10年4.73%--业内人士

路透北京8月18日电---业内人士周四透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的三年期固息金融债,中标利率4.33%,基本符合此前4.32%的市场预测均值.

业内人士并称,国开行同时招标的10年期固息金融债,中标利率4.73%,略低于此前4.76%的市场预测均值.

该期债为国开行今年第47期、第48期金融债.具体条款如下:

第47期 48期 -------------------------------------------------------------------------

发行总量 不超过160亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 三年/固息 10年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 8月23日 8月24日

起息日 8月23日 8月24日

分销期 8月19日-8月23日 8月19日-8月24日

上市日 8月29日 8月30日

基本承销额 有 有

付息频率 按年 按年

发行人增发权利 保留 保留

-------------------------------------------------------------------------(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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