〔新债招标〕中国国开行三年固息债利率4.33%,10年4.73%--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月18日电---业内人士周四透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的三年期固息金融债,中标利率4.33%,基本符合此前4.32%的市场预测均值.
业内人士并称,国开行同时招标的10年期固息金融债,中标利率4.73%,略低于此前4.76%的市场预测均值.
该期债为国开行今年第47期、第48期金融债.具体条款如下:
第47期 48期 -------------------------------------------------------------------------
发行总量 不超过160亿元 不超过200亿元
期限/计息方式 三年/固息 10年/固息
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 8月23日 8月24日
起息日 8月23日 8月24日
分销期 8月19日-8月23日 8月19日-8月24日
上市日 8月29日 8月30日
基本承销额 有 有
付息频率 按年 按年
发行人增发权利 保留 保留
-------------------------------------------------------------------------(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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