《美国金融分析》负利率:投资者保障资产安全的代价

记者 Natsuko Waki; 编译 洪曦/王丽鑫

路透伦敦8月17日电---如果你只关心在眼下全球资本市场动荡的时期收回所有投资,那麽你可能需要为得到这个特殊待遇支付对价--或者换个方式,接受负利率.

避险资产的空间越来越小,正迫使投资者接受把现金以负利率方式存放在担保托管账户里,或者把资产保留在被认为是极安全的某类市场上.

负名义利率通常发生在中央银行指标利率处于低位、交易对家间信用状况差距扩大以及极度避险的背景下,投资者将现金存在银行需要支付保管费用.

随着美国成为最新失去AAA主权债信评级的国家,投资者对主权债信评级质量的疑问,连同其对欧洲银行体系的担心已令资本流入相对安全的储蓄账户,远离了货币市场--传统意义是各类投资者规避风险的场所.

纽约银行(BK.N)本月成为首个向大客户的大额存款收取费用的保管银行,实际上就是对其施加了负利率.

过去一周,由于寻求避险的资金流入,瑞士和新加坡的短期存款利率和货币利率均转为负.

"这是一种未知的情况.当对AAA级主权债信评级的信心受到冲击,人们就会准备为确保绝对安全掏钱."Rothschild Wealth Management & Trust英国资产组合主管Rupert Howard称.

"对于那些现金充裕的银行,很难去处理(这些现金).你必须找到一个交易对家,但对家很少."

某些存款账享有绝对安全的保障.在美国,由信托或保管银行持有的非付息存款,在2012年底前由政府完全担保.

货币市场存款账户则不包括在该临时性保险范围内.而25万美元以上的普通账户也无法得到担保.

对于银行来说,大型机构存款的流入会带来问题,因为银行无法使用这部分资金,故只会增加其债务,进而削弱资产负债表,并且可能会提高银行向政府支付的存款保险费用.

第二季度中,全球最大的两家托管银行-纽约银行和道富银行(STT.N)公布,其托管的资产呈现两位数的百分比涨幅.这大部分要归功于存款明显增长.