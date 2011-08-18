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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 10:15 BJT

〔伦敦金属〕LME期铜下跌,受股市表现不佳所累

路透上海8月18日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周四在盘初下跌,隔夜全球股市表现不佳,因投资者逃离风险资产到瑞郎等避险资产寻求避险.

**基本面**

0135GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.9%,报每吨8,887.75美元,上日收涨1.5%.

上海期货交易所主力11月期铜合约SCFc3小幅下跌0.2%,报每吨66,700元人民币,上日收涨0.5%.

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