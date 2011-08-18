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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 10:31 BJT

〔中国新债〕怡亚通下周四将发行5亿元中期票据,期限三年

路透北京8月18日电---中国深圳市怡亚通供应链股份有限公司(002183.SZ)周四公告,

将于下周四(25日)簿记建档发行5亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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怡亚通 5 5 3 8/25簿记建档 建设银行 AA- 8/26 8/29

(002183.SZ)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 丁淑琴

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