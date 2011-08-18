〔澳新汇市〕澳元及新西兰元下跌,受亚洲股市疲势拖累

路透悉尼/惠灵顿8月18日电---澳元和新西兰元周四涨势暂歇,亚洲股市跌势令其回吐在隔夜时段所录涨幅.

澳元兑美元AUD=跌至1.0510美元,此前在纽约市场报1.0553美元,在海外曾触及1.0601美元的两周高位.自上周跌破平价水准以後,澳元曾明显反弹.