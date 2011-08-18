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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 10:35 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元下跌,受亚洲股市疲势拖累

路透悉尼/惠灵顿8月18日电---澳元和新西兰元周四涨势暂歇,亚洲股市跌势令其回吐在隔夜时段所录涨幅.

澳元兑美元AUD=跌至1.0510美元,此前在纽约市场报1.0553美元,在海外曾触及1.0601美元的两周高位.自上周跌破平价水准以後,澳元曾明显反弹.

交易商指出,澳元在跌向1.0500美元途中有大量买兴.最近的阻力位料在1.0601美元,而1.0505-20美元处有良好支撑.

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