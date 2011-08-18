〔澳新汇市〕澳元及新西兰元下跌,受亚洲股市疲势拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿8月18日电---澳元和新西兰元周四涨势暂歇,亚洲股市跌势令其回吐在隔夜时段所录涨幅.
澳元兑美元AUD=跌至1.0510美元,此前在纽约市场报1.0553美元,在海外曾触及1.0601美元的两周高位.自上周跌破平价水准以後,澳元曾明显反弹.
交易商指出,澳元在跌向1.0500美元途中有大量买兴.最近的阻力位料在1.0601美元,而1.0505-20美元处有良好支撑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。