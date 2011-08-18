版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 10:32 BJT

〔中国新债〕国电集团下周三将发行82亿元短期融资券,期限一年

路透北京8月18日电---中国国电集团公司周四公告称,将于下周三(24日)簿记建档发行82亿元

人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=============================================================================================

国电集团 82 82 12 8/24簿记建档 国开行 AAA 8/25 8/26

中信银行

=============================================================================================

国电集团为中国五大发电集团之一,旗下有上市公司国电电力(600795.SS).(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐