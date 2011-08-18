〔表格〕中国7月70个大中城市新建住宅销售价格指数表

人民日报：对外储数字变化无须过于敏感 规模够用更值得关注
路透北京2月8日 - 针对中国1月外储规模失守三万亿美元的整数关口，人民日报周三发布热点聚焦报导称，对外储数字变化无须过于敏感，关注重点不应简单落在数字变化或所谓“整数关口”上，规模够用更值得关注。
路透北京8月18日电---以下为中国国家统计局周四公布的2011年7月70个大中城市新建住宅销售价格指数详情:
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
(环比 同比 定基) (环比 同比 定基)
北京 100.0 101.9 103.1 唐山 100.1 101.5 101.8
天津 100.3 104.2 104.5 秦皇岛 100.1 107.5 107.2
石家庄 100.2 107.7 108.4 包头 99.8 103.9 104.4
太原 100.2 101.2 101.8 丹东 100.0 108.6 108.6
呼和浩特 100.3 105.0 105.4 锦州 99.9 104.8 105.6
沈阳 100.3 106.2 106.7 吉林 100.2 105.5 106.3
大连 100.1 106.0 105.7 牡丹江 100.2 107.4 107.1
长春 100.3 103.2 104.4 无锡 99.9 102.6 102.5
哈尔滨 100.1 104.0 104.0 扬州 99.9 104.3 104.5
上海 100.0 102.5 102.6 徐州 100.1 104.0 104.3
南京 99.9 101.4 101.6 温州 100.1 100.8 101.0
杭州 99.9 100.0 101.0 金华 100.1 103.9 104.0
宁波 99.7 101.4 101.7 蚌埠 100.0 103.1 103.9
合肥 100.1 103.0 102.6 安庆 100.1 103.0 104.0
福州 100.0 103.8 103.9 泉州 100.1 101.1 101.0
厦门 100.0 106.5 106.0 九江 99.9 104.5 104.1
南昌 100.0 109.3 107.7 赣州 100.0 105.2 105.3
济南 100.0 103.9 104.6 烟台 100.1 104.9 105.0
青岛 100.2 104.8 104.4 济宁 99.8 103.5 103.6
郑州 100.0 105.7 106.8 洛阳 100.1 108.1 106.6
武汉 100.1 103.3 104.4 平顶山 100.1 104.3 104.3
长沙 100.1 108.4 108.3 宜昌 100.4 103.2 104.8
广州 100.0 106.4 104.9 襄阳 100.0 106.1 106.9
深圳 100.0 104.7 104.5 岳阳 100.4 105.5 107.4
南宁 99.9 102.8 102.5 常德 100.2 106.2 105.9
海口 99.8 100.7 102.4 惠州 100.0 105.2 104.9
重庆 99.8 105.6 104.6 湛江 100.0 104.4 105.3
成都 99.7 103.5 103.2 韶关 100.4 106.6 106.2
贵阳 100.2 104.4 104.5 桂林 100.2 106.0 106.1
昆明 99.9 106.1 105.7 北海 100.0 101.8 102.8
西安 100.1 104.0 104.4 三亚 100.0 98.9 101.6
兰州 100.1 108.2 107.1 泸州 100.8 101.5 101.8
西宁 100.1 106.5 106.7 南充 100.6 100.2 100.2
银川 100.2 102.9 103.2 遵义 100.1 105.7 105.2
乌鲁木齐 100.3 108.9 109.0 大理 100.5 102.4 101.5
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100.
欲浏览中国2011年6月70个大中城市新建商品住宅价格指数表格请点选[ID:nCN1844625]
欲浏览更多信息请点选国家统计局网站(here)
--整理 康熙泽; 审校 林高丽
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