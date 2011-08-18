《外汇动态》日圆/美元下周或测试76.25日圆的纪录高位

0235GMT--东京交易商称,日圆兑美元JPY=下周可能会测试76.25日圆的纪录高位,到时多数日本市场人士将结束假期返场,而且出口商可能会在月末交易中卖出美元.

这些交易商还担心,随着日圆上涨,瑞郎会再现强势,而且还担忧外资对日本短期国库券的创纪录买盘可能会继续,这更增添了日圆的上行压力.

一位日系银行的交易商表示,"近来干预期间,约有三分之一的东京保证金交易商解除了创纪录高位的美元多头仓位,仍有大约三分之二的交易商等着卖出美元."

另一位交易商称,"他们可能能忍受美元跌至75日圆,期待着出现新一轮干预,但是若跌穿75,他们可能就不得不止损,进一步推升日圆."这位交易商还补充道,其他日圆交叉盘的处境类似,特别是澳元.

日圆兑美元几无变动,最新报在76.61日圆.(完)

--编译 兰秀娟;审校 艾茂林

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