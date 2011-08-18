中国媒体敦促美国缓解中方对美债的担忧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月17日电(记者 Jeff Mason)---中国媒体周三报导称，美国必须缓解中国对持有大量美债的担忧。美国副总统拜登周三晚间抵达北京，他曾表示，美债持有国不应担心他们的美元资产，或认为美国力量正在削弱。
《人民日报》在拜登抵华前便道出了中国政府的主要担忧。
报导指出，中国希望拜登对中国持有的美元资产予以保证，确保美元资产是安全的，尽管标普刚刚调降了美国的主权信用评级。
《人民日报》海外版的一则评论称："作为美国最大的外汇债权国和最大的美元资产外国持有国，中国肯定要比其他国家更担心美国的政策。"
新华社的一则英文评论则放大了这一观点。
新华社称："预计拜登将向中国政府表明，华府应对其财政和经济挑战的能力、意愿和决心。"
"华府应该做的是，承担符合一个经济大国身份的全球责任来。"文章还敦促美国采取负责任和有效的措施，医治其"举债瘾"。
自标普8月份下调美国主权信用评级以来，中国国有媒体便指责美国财政政策的不计後果，这种政策为中国持有的美元资产带来了不稳定性。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。