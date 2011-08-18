中国媒体敦促美国缓解中方对美债的担忧

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月17日电(记者 Jeff Mason)---中国媒体周三报导称，美国必须缓解中国对持有大量美债的担忧。美国副总统拜登周三晚间抵达北京，他曾表示，美债持有国不应担心他们的美元资产，或认为美国力量正在削弱。

《人民日报》在拜登抵华前便道出了中国政府的主要担忧。

报导指出，中国希望拜登对中国持有的美元资产予以保证，确保美元资产是安全的，尽管标普刚刚调降了美国的主权信用评级。

《人民日报》海外版的一则评论称："作为美国最大的外汇债权国和最大的美元资产外国持有国，中国肯定要比其他国家更担心美国的政策。"

新华社的一则英文评论则放大了这一观点。

新华社称："预计拜登将向中国政府表明，华府应对其财政和经济挑战的能力、意愿和决心。"

"华府应该做的是，承担符合一个经济大国身份的全球责任来。"文章还敦促美国采取负责任和有效的措施，医治其"举债瘾"。

自标普8月份下调美国主权信用评级以来，中国国有媒体便指责美国财政政策的不计後果，这种政策为中国持有的美元资产带来了不稳定性。（完）